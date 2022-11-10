У Женеві продали за $28,5 мільйона рідкісний рожевий діамант Fortune (фото)

Приватний покупець із Азії купив рожевий діамант Fortune за $28,5 млн на аукціоні ювелірних виробів Christie's у Женеві. Про це повідомляє South China Morning Post.

Фото: scmp.com

Яскравий рожевий камінь вагою 18,18 карата, це щаслива кількість для азіатських колекціонерів. У Christie's заявили, що це найбільший грушоподібний «незвичайний яскраво-рожевий» діамант.

У телефонних торгах брали участь три претенденти на діамант, ціна піднялася до $28,5 млн за чотири хвилини.

«Покупець щасливий. Це мрія, що стала реальністю», — сказав співробітник Christie's, який проводив аукціон. Вартість рожевого діаманта Fortune, здобутого у Бразилії, оцінювалася у суму від $25 млн.

У Christie's зазначили, що 18,18 карата вважають щасливим числом в Азії, де воно означає процвітання.

«Дуже вдало, що його придбав приватний покупець з Азії», — сказав журналістам після торгів голова міжнародного ювелірного відділу Christie's Рахул Кадакія. Він додав, що діамант принесе успіх його власнику.

Рожеві діаманти зустрічаються лише в кількох місцях планети, менше ніж 10% з них важать понад одну п'яту карату. Великі дорогоцінні камені, такі як Fortune Pink, відносяться до найрідкісніших діамантів. У п'ятницю, 4 листопада, за даними Sotheby's, рожевий діамант Williamson Pink Star вагою 11,15 карата було продано в Гонконгу за $57,7 млн.

Тобіас Кормінд, керуючий директор інтернет-магазину ювелірних прикрас 77 Diamonds, сказав, що ціна Fortune Pink розчаровує порівняно з Williamson Pink Star.

«Гонконг перевершив Женеву, і, подобається нам це чи ні, центр тяжкості створення багатства переміщається в Азію», — сказав він.

Світовий рекорд для рожевого діаманту було встановлено у 2017 році, коли камінь, відомий як CTF Pinc Star, продали у Гонконгу за $71,2 млн.