Київський "Ермітаж" продали за ціною в 15 разів вищою від стартової

Переможцем став Житомирський меблевий комбінат.

Вчора, 25 травня, відбувся аукціон із продажу київського готелю "Ермітаж". У торгах змагалися 39 учасників. Сума фінальної пропозиції зросла майже в 15 разів порівняно зі стартовою – до 311 млн. грн., повідомляє Фонд держмайна, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що лот складається із двох будинків на вул. Богдана Хмельницького, 26 у центрі Києва:

фасадний будинок загальною площею 3165,8 м (п'ятиповерхова будівля з підвалом);

будинок у дворі на 1963,3 м? (чотириповерхова будівля з підвалом).

"Це найбільша переможна ставка серед усіх аукціонів з початку відновлення малої приватизації у вересні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Переможець має 20 робочих днів, щоб внести оплату. Після надходження грошей до бюджету з них буде підписано договір купівлі-продажу.

Як випливає з даних на "Прозорро.Продажі", переможцем стало ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат". Згідно з інформацією сервісу "Опендатабот", компанія заснована у 2003 році. 80% акцій належить "Діпробудмашині", по 10% - у Вадима Григор'єва та ТОВ "Компанія з управління активами "Максимум груп" пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Айбісі Кепітал".

Нагадаємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угруповання, що протягом 2019 – 2021 років оволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств.