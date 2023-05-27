Київський "Ермітаж" продали за ціною в 15 разів вищою від стартової
Переможцем став Житомирський меблевий комбінат.
Вчора, 25 травня, відбувся аукціон із продажу київського готелю "Ермітаж". У торгах змагалися 39 учасників. Сума фінальної пропозиції зросла майже в 15 разів порівняно зі стартовою – до 311 млн. грн.,
Зазначається, що лот складається із двох будинків на вул. Богдана Хмельницького, 26 у центрі Києва:
- фасадний будинок загальною площею 3165,8 м (п'ятиповерхова будівля з підвалом);
- будинок у дворі на 1963,3 м? (чотириповерхова будівля з підвалом).
"Це найбільша переможна ставка серед усіх аукціонів з початку відновлення малої приватизації у вересні 2022 року", – йдеться у повідомленні.
Переможець має 20 робочих днів, щоб внести оплату. Після надходження грошей до бюджету з них буде підписано договір купівлі-продажу.
Як
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