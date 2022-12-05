Рейдерство у війну: Кількість порушених проваджень зменшилась у більш ніж 5 разів

Кількість порушених проваджень щодо рейдерства в 2022 році в цілому й, зокрема, під час воєнного стану, суттєво знизилась. У порівнянні з відповідним періодом торік, кількість облікованих кримінальних проваджень по рейдерству в Україні за 10 місяців зменшилась у більш ніж 5 разів. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Рейдерство у війну: Кількість порушених проваджень зменшилась у більш ніж 5 разів
Фото: epravda.com.ua

Так, за 10 місяців минулого року було зафіксовано 614 проваджень, цьогоріч — 120 справ. Більшість цих справ було зареєстровано за літо та початок осені 2022 року.

Більш ніж половина проваджень — 66 з 120 — зареєстровано за через підробку документів для проведення державної реєстрації бізнесу та фопів (стаття 205 ККУ). Удвічі менше справ зареєстровано за протидію господарської діяльності (стаття 206 ККУ) та лише 19 проваджень — за протиправне заволодіння майном (стаття 206 2 ККУ).

Утричі зменшився відсоток справ, які доходять до суду. Якщо торік це було 36% від загальної кількості облікованих проваджень, то цьогоріч — всього 12% або 14 проваджень з 120.

Переважно до суду доходять провадження за статтею 205 1 — підробка документів (13 проваджень з 14). За статтею про протиправне заволодіння майном жодної справи у 2022 році до суду не дійшло.

Що вплинуло

Директор департаменту Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик вважає, що зменшення кількості справ щодо рейдерства в 2022 році пов’язано із переліком швидких технічних та юридичних заходів, прийнятих державою 24 лютого.

Зокрема, мова про закриття реєстрів, реєстр державних реєстраторів та обмеження проведення реєстраційних дій на підставі довіреності.

Керівник Офісу протидії рейдерству зазначає, що на першому етапі після вторгнення відповідні заборони та обмеження були доволі жорсткі та дозволявся лише доволі малий перелік реєстраційних дій. На сьогодні більшість реєстраційних дій дозволено, але для певних встановлені нові особливості роботи, аби запобігти незаконним реєстраційним діям.





Интересные новости
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
Єврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для УгорщиниЄврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини
Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBCBinance придбала японську криптовалютну біржу SEBC
Блок рекламы


Похожие новости
Населення в листопаді купило валюти на $391 мільйон більше, ніж продалоНаселення в листопаді купило валюти на $391 мільйон більше, ніж продало
Глобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRIГлобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRI
Перед виступом голови ФРС долар показав найбільше місячне падіння з 2010 рокуПеред виступом голови ФРС долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року
Європейські енергетичні компанії повинні надати Україні більше обладнання для відновлення системи – Енергетичне співтовариствоЄвропейські енергетичні компанії повинні надати Україні більше обладнання для відновлення системи – Енергетичне співтовариство
Китай лідирує з великим відривом: названо кількість патентних заявок у 2021 роціКитай лідирує з великим відривом: названо кількість патентних заявок у 2021 році
У Фінляндії деякі українці зможуть отримати збільшену допомогуУ Фінляндії деякі українці зможуть отримати збільшену допомогу
Долар дешевшає до більшості основних валютДолар дешевшає до більшості основних валют
Метавсесвіт збільшить ВВП Азії на $1,4 трильйона на рік — звіт DeloitteМетавсесвіт збільшить ВВП Азії на $1,4 трильйона на рік — звіт Deloitte
Криптобіржа FTX, що рухнула, заборгувала найбільшим кредиторам більше $3 мільярдівКриптобіржа FTX, що рухнула, заборгувала найбільшим кредиторам більше $3 мільярдів
Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — МінекономікиЩонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — Мінекономіки
Последние новости
Подгружаем последние новости