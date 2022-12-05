Рейдерство у війну: Кількість порушених проваджень зменшилась у більш ніж 5 разів

Кількість порушених проваджень щодо рейдерства в 2022 році в цілому й, зокрема, під час воєнного стану, суттєво знизилась. У порівнянні з відповідним періодом торік, кількість облікованих кримінальних проваджень по рейдерству в Україні за 10 місяців зменшилась у більш ніж 5 разів. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Фото: epravda.com.ua

Так, за 10 місяців минулого року було зафіксовано 614 проваджень, цьогоріч — 120 справ. Більшість цих справ було зареєстровано за літо та початок осені 2022 року.

Більш ніж половина проваджень — 66 з 120 — зареєстровано за через підробку документів для проведення державної реєстрації бізнесу та фопів (стаття 205 ККУ). Удвічі менше справ зареєстровано за протидію господарської діяльності (стаття 206 ККУ) та лише 19 проваджень — за протиправне заволодіння майном (стаття 206 2 ККУ).

Утричі зменшився відсоток справ, які доходять до суду. Якщо торік це було 36% від загальної кількості облікованих проваджень, то цьогоріч — всього 12% або 14 проваджень з 120.

Переважно до суду доходять провадження за статтею 205 1 — підробка документів (13 проваджень з 14). За статтею про протиправне заволодіння майном жодної справи у 2022 році до суду не дійшло.

Що вплинуло

Директор департаменту Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик вважає, що зменшення кількості справ щодо рейдерства в 2022 році пов’язано із переліком швидких технічних та юридичних заходів, прийнятих державою 24 лютого.

Зокрема, мова про закриття реєстрів, реєстр державних реєстраторів та обмеження проведення реєстраційних дій на підставі довіреності.

Керівник Офісу протидії рейдерству зазначає, що на першому етапі після вторгнення відповідні заборони та обмеження були доволі жорсткі та дозволявся лише доволі малий перелік реєстраційних дій. На сьогодні більшість реєстраційних дій дозволено, але для певних встановлені нові особливості роботи, аби запобігти незаконним реєстраційним діям.