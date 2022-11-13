Нафтогаз запідозрили у корупції: платежі населення приймалися з найвищою процентою ставкою

Нововведення відбулися півтора місяці тому і закінчилися разом зі зміною керівництва "Нафтогазу", інформує ZN.ua.

Нафтогаз запідозрили у корупції: платежі населення приймалися з найвищою процентою ставкою
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Маловідома одеська компанія "Герц" запропонувала "Нафтогазу" найдорожчі послуги серед платіжних систем, і отримала монопольне право в Одесі на проведення платежів від населення, з найвищою процентною ставкою. Про це йдеться у матеріалі "Главкому".

Як розповів "Главкому" один із колишніх топ-менеджерів "Нафтогазу", бізнес-модель та система комунікації з людьми були такими. Держкомпанія вирішила зекономити – вона не відкривала центрів обслуговування у регіонах. Якщо у людини виникали питання щодо розрахунків за послугу, то вона або телефонувала на гарячу лінію, яка завжди була зайнята, або ж заходила в особистий кабінет на сайті "Нафтогазу". Зокрема, через особистий кабінет можна було відстежити всю хронологію оплати, а також розрахуватися за використаний газ. Для цього в кабінет було внесено різні платіжні системи на кшталт EasyPay, Portmone, LiqPay.

Станом на липень 2022 року особистим кабінетом користувалося 2 млн споживачів.

"Ми переслідували просту мету: якомога більша конкуренція серед платіжних систем із низькою ставкою комісії для споживачів газу. У 2021 році до нас прийшла одеська компанія "Герц" і одразу попросила… ексклюзивне право в особистому кабінеті. Ми їй відмовили у цьому, але додали до загального переліку платіжних систем. Вже тоді "Герц" виставив 2% комісії з платежу. Це було найвищою ставкою серед інших платіжних платформ», – згадує колишній "нафтогазівець".

За спостереженнями менеджера, орієнтовно півтора місяця тому ситуація несподівано змінилася. З особистого кабінету клієнтів зникли всі платіжні системи, окрім… найдорожчого "Герца". Тобто "ексклюзив" загадковим одеситам таки вдалося вибити.

"Це стовідсоткова корупція, – робить висновок джерело. – Немає розумного пояснення тому, що лідерів ринку платежів викинули з особистого кабінету, а привілеї отримала фірма з найвищою ставкою відсотків. За моїми грубими підрахунками, за місяць "Герц" заробив на клієнтах "Нафтогазу" до 6 млн грн. А, можливо, й більше".

Однак 8 листопада ситуація знову змінилася. "Нафтогаз" прибрав "Герц" із особистого кабінету клієнта взагалі. Його місце зайняли державні Приватбанк і Ощадбанк.

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

3 листопада новим головою компанії "Нафтогаз" був призначений ексміністр розвитку громад та територій, Олексій Чернишов.

За матеріалами: Главком /

Лія Ільченко, ZN.ua





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