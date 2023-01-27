Продають генератори за "привабливою" ціною: цинічні аферисти активізувалися в Україні

В Україні активізувалися цинічні шахраї, які дурять українців на "продажі" генераторів.

Про нову схему обману, що активно просувається аферистами, повідомляє gsminfo.com.

Генератори зараз купують не лише підприємці, а й власники приватних будинків.

Зловмисники цим користуються і створюють фейкові облікові записи або навіть повноцінні сайти та реалізуючи генератори, яких просто не існує.

Вони шукають жертву, пропонують ознайомитися з продукцією та придбати її за вигідною оптовою ціною зі знижкою.

Після цього аферисти беруть завдаток та зникають.

"Є інший спосіб в арсеналі зловмисників. Наприклад, людина сама шукає генератор, знаходить на сайтах за привабливою ціною (шахраї часто встановлюють занижену ціну) і переводить передоплату", - попереджають експерти.

Раніше повідомлялося, що начальнику управління освіти Голосіївської райадміністрації Києва висунули підозру за фактом присвоєння бюджетних коштів та службової підробки.

За даними слідства, Управління освіти Голосіївської РДА за результатами тендерної процедури уклало із підприємством договори на закупівлю 17 генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття навчальних закладів Голосіївського району.

Вартість договору становила понад 3,7 млн. грн.

При цьому з метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету чиновники забезпечили перемогу у тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вищі за ринкові. Це спричинило безпідставне перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн. грн.

Слідство продовжується, перевіряється причетність до скоєння злочину інших осіб.