Новостей.COM ⇒
2023-03-04
Вкрадену нацистами картину Кандинського продали за рекордну суму
Полотно пішло з молотка за 44 мільйони доларів.
Картину Кандинського продали за 44 мільйони доларів© Sotheby's
Картину Василя Кандинського, яку було викрадено нацистами, які вбили її власника в Освенцимі, було продано на аукціоні в Лондоні за рекордну суму. Як повідомляє
Картину продали на торгах, улаштованих аукціонним доммо Sotheby's, її виставили праправнуки власника. Вони тільки недавно возз'єдналися з роботою 1910 під назвою Murnau mit Kirche II («Мурнау з церквою II»), яка була виявлена в музеї Ейндховена в Нідерландах.
Фаїна Вауліна, ZN.ua