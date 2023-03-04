Вкрадену нацистами картину Кандинського продали за рекордну суму

Полотно пішло з молотка за 44 мільйони доларів.

Вкрадену нацистами картину Кандинського продали за рекордну суму
Картину Кандинського продали за 44 мільйони доларів
© Sotheby's

Картину Василя Кандинського, яку було викрадено нацистами, які вбили її власника в Освенцимі, було продано на аукціоні в Лондоні за рекордну суму. Як повідомляє The Guardian, полотно пішло з молотка за 37,2 мільйона фунтів стерлінгів (понад 44 мільйони доларів).

Картину продали на торгах, улаштованих аукціонним доммо Sotheby's, її виставили праправнуки власника. Вони тільки недавно возз'єдналися з роботою 1910 під назвою Murnau mit Kirche II («Мурнау з церквою II»), яка була виявлена в музеї Ейндховена в Нідерландах.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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