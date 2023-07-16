Естонія закупить боєприпаси на суму €1,2 мільярдів

Країна затвердила план розвитку оборони на найближчі роки.

Естонія затвердила план розвитку оборони на 2024-2027 роки. Він заснований на досвіді України щодо протидії агресії Росії. Документ підписав міністр оборони Ханно Певкур, йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони Естонії, інформує ZN.ua.

Естонія закупить боєприпаси на суму €1,2 мільярдів
© nato.int

Повідомляється, що на закупівлю боєприпасів виділяється понад 1,2 млрд євро у найближчі чотири роки. Згідно з планом, буде створено не тільки нові підрозділи та посилено оборонний потенціал - значні зусилля будуть вкладені у розвиток військово-медичного центру катастроф.

"Повномасштабна війна Росії проти України чітко показує, у які напрямки нам потрібно інвестувати. Доведення видатків на національну оборону до 3% ВВП дозволяє нам це зробити", - сказав Хайко Певкур, міністр оборони Естонії.

Вже узгоджено постачання до Естонії РСЗВ HIMARS від США. Окрім цього, буде закуплено ракетний комплекс середньої дальності для посилення ППО і ракети для ураження повітряних цілей. Також буде суттєво збільшено резерв боєприпасів.

Зазначається, що "цілі, поставлені в планах розвитку, ґрунтуються на військових рекомендаціях командувача силами оборони та цілях силового потенціалу НАТО".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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