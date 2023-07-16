Естонія закупить боєприпаси на суму €1,2 мільярдів

Країна затвердила план розвитку оборони на найближчі роки.

Естонія затвердила план розвитку оборони на 2024-2027 роки. Він заснований на досвіді України щодо протидії агресії Росії. Документ підписав міністр оборони Ханно Певкур, йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони Естонії, інформує ZN.ua .

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Повідомляється, що на закупівлю боєприпасів виділяється понад 1,2 млрд євро у найближчі чотири роки. Згідно з планом, буде створено не тільки нові підрозділи та посилено оборонний потенціал - значні зусилля будуть вкладені у розвиток військово-медичного центру катастроф.

"Повномасштабна війна Росії проти України чітко показує, у які напрямки нам потрібно інвестувати. Доведення видатків на національну оборону до 3% ВВП дозволяє нам це зробити", - сказав Хайко Певкур, міністр оборони Естонії.

Вже узгоджено постачання до Естонії РСЗВ HIMARS від США . Окрім цього, буде закуплено ракетний комплекс середньої дальності для посилення ППО і ракети для ураження повітряних цілей. Також буде суттєво збільшено резерв боєприпасів.

Зазначається, що "цілі, поставлені в планах розвитку, ґрунтуються на військових рекомендаціях командувача силами оборони та цілях силового потенціалу НАТО".