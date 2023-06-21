На аукціон виставили «втрачену» картину Рубенса

Її хочуть продати за 7,7 мільйонів доларів.

Картину Пітера Пауля Рубенса, яка вважалася загубленою протягом 300 років, виставили на аукціон, що відбудеться наступного місяця. За полотно планують отримати 7,7 мільйонів доларів, повідомляє CNN.

На аукціон виставили «втрачену» картину Рубенса
Картину Рубенса продадуть на аукціоні
© Sotheby's

Фламандський художник написав «Святого Себастьяна, яким опікуються два ангели» 400 років тому. Полотно зображує солдата Себастьяна, пронизаного стрілами та залишеного вмирати після того, як звернувся до християнства. Але його виявили янголи, інформує ZN.ua.

Вважається, що картина, написана на замовлення італійського дворянина та воєначальника Амброджо Спіноли, була закінчена між 1606 та 1608 роками в Італії або між 1609 та 1610 роками в Антверпені, коли Рубенс повернувся до свого рідного міста.

Картина зникла з джерел у 1730 році, коли перейшла по жіночій лінії наслідування і втратила зв'язок із прізвищем. Пізніше вона знову з'явилася в Міссурі 1963 року. А в 2008 році її купив нинішній власник на аукціоні, де вона була помилково ідентифікована як картина французького художника Лорана де ла Іра.

У квітні фахівці провели рентгенівське сканування полотна, що підтвердило, що це полотно Рубенса. Понад те, воно показало, що картина є оригіналом. Аналіз також дозволив виявити зміни, які вносилися під час роботи над полотном. Так, спочатку Рубенс написав святого, зверненого обличчям у інший бік, та потім змінив положення його голови.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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