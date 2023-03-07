Аукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 мільярдів

За весь час роботи платформи Prozorro.Продажі організатори торгів заробили на онлайн-аукціонах до бюджетів різних рівнів понад 70 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро.Продажі» в Facebook.

Аукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 мільярдів
Фото: slovoidilo.ua

Найбільші доходи

Напрями, які принесли найбільше доходів організаторам за весь час роботи системи:

  • Продаж активів банків-банкрутів (ФГВФО) — 25,09 млрд грн.
  • Банкрутство — 13,70 млрд грн.
  • Мала приватизація — 13,15 млрд грн.
  • Продаж майна та активів — 10,15 млрд грн.
  • Продаж спецдозволів на користування надрами — 3,96 млрд грн.

Найдорожчі продані лоти на онлайн-аукціонах

  • Дніпровський металургійний комбінат — 9,17 млрд грн.
  • Готель Дніпро — 1,11 млрд грн.
  • Спеціальний дозвіл на видобуванням нафти та газу — Площа Майорівська — 1,10 млрд грн.

Найконкурентніший аукціон

Найконкурентніший аукціон у системі — продаж легкового автомобіля Skoda Oktavia. У 2021 році за лот прийшли змагатися 49 учасників і під час торгів стартова ціна зі 1137 грн зросла до 50 тисяч грн фінальної.





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