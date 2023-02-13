Визначено дату перших аукціонів з продажу бурштину на Прозорро

Наразі оголошено 17 таких аукціонів.

Визначено дату перших аукціонів з продажу бурштину на Прозорро

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 27 лютого проведе онлайн-аукціони з продажу бурштину в системі Prozorro.Продажі. Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро.Продажі».

«Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень. Стартова вартість найдешевшого лота 3 тисячі гривень, найдорожчого — понад 3 млн гривень», — йдеться в повідомленні.

Онлайн-аукціон з продажу бурштину планується провести 27 лютого.

Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни. Якщо лот не продасться на першому аукціоні, протягом п’яти робочих днів після його завершення, в системі з?явиться оголошення про повторні торги.

Зазначається, що майбутні покупці бурштину, можуть взяти участь у торгах з будь-якого майданчика, який акредитований в системі «Prozorro.Продажі».

Для цього потрібно пройти коротку реєстрацію на майданчику. Перелік всіх акредитованих майданчиків учасник можна знайти тут prozorro.sale.


Лія Ільченко, ZN.ua





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