Нацбанк анонсував початок продажу нових пам’ятних монет та медалі

Національний банк з 5 червня починає продаж нових пам’ятних монет та медалі у своєму інтернет-магазині. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.

Нацбанк анонсував початок продажу нових пам’ятних монет та медалі
Фото: bank.gov.ua

Так 5 червня о 10:00 починається реалізація нумізматичної продукції, а саме:

  • Пам`ятна монета зі срібла «Народжений в Україні»;
  • Пам`ятна монета з нейзильберу «Народжений в Україні» у сувенірній упаковці;
  • Пам`ятна монета «Павло Скоропадський»;
  • Пам`ятна медаль «Маріупольський драмтеатр — місце невимовного болю».

Придбати нумізматичну продукцію Нацбанку можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.





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