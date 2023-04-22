У Шотландії виставили на продаж безлюдний острів: ціна

Острів відрізняється красивими пейзажами та рідкісними видами флори і фауни.

У Шотландії виставили на продаж острів Барлокко, розташований біля південного узбережжя країни Сполученого королівства, пише CNN.

У Шотландії виставили на продаж безлюдний острів: ціна
© Galbraith Group

"Володіння власним приватним островом в Шотландії, де ви можете сховатися від суєти повсякденного життя і насолодитися тишею і спокоєм в оточенні найкрасивіших пейзажів, все ще викликає романтичні почуття", - говорить Аарон Едгар з компанії Galbraith Group, яка займається продажем.

Площа острова із соковитою зеленою травою, скелястими виступами, що виходять у море, і ставком із прісною водою становить близько 25 акрів. На ньому немає жодних будівель. Згідно з оголошенням, ніхто ніколи не звертався за дозволом на будівництво на острові, тому покупець повинен сам з'ясувати можливості забудови у місцевої влади.

Найближче місто знаходиться приблизно за шість миль, а найближча залізнична станція - Дамфріс, за годину їзди автобусом від міста. Лондон та Едінбург знаходяться на відстані понад 350 та 100 миль відповідно.

Під час відливу до острова можна дістатися пішки, трактором або квадроциклом. Решту часу тут є гальковий пляж, на якому можуть стояти човни: "ідеальне місце для дослідження острова, купання у холодній воді... та пікніка на березі", - додав Едгар.

Ділянка розташована в зоні особливого наукового інтересу у зв'язку з наявністю там рідкісних видів фауни і флори, включаючи великих чорноносих чайок, скельну морську лаванду і запашну орхідею.

Агент очікує великої цікавості до цього мініатюрного острова. "Ми спостерігаємо високий попит на цілі приватні острови з боку місцевих та міжнародних компаній, які займалися продажем кількох островів у Шотландії", - каже Едгар.

Ціна острова Барлокко складає $190,000.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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