Укренерго провело перший аукціон для експорту електроенергії

У понеділок, 10 квітня, Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укренерго провело перший аукціон для експорту електроенергії
Фото: pixabay.com

Деталі

За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

В Укренерго заявили, що зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня. Також узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.





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