Білгород-Дністровський порт знову виставлять на продаж – переможець попереднього аукціону не розплатився

Фонд держмайна сподівається, що приватизація може повернути до життя хронічно збиткові порти

Фонд державного майна повторно виставить на приватизацію «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Про це сьогодні, 14 квітня, повідомив сайт ФДМУ, інформує ZN.ua .

Минулий аукціон з продажу порту не відбувся, оскільки його переможець не сплатив заявлену суму. Он-лайн аукціон, чий результат довелося скасувати, фонд держмайна провів 13 березня цьогоріч. Торги відбулися в державній системі Prozorro.Продажі. За право приватизації порту в змагалися 3 учасника. Ціна лоту під час аукціону зросла у 2,3 рази і сягнула 220 млн грн. Саме таку суму запропонувала компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова на аукціоні 13 березня. Вона мала протягом 20 робочих днів сплатити вартість покупки, проте не зробила цього.

На сайті Мінекономіки вказано , що останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки. В 2019-2021 роках збиток коливався в межах 23,5-28,5 млн грн. Негативна тенденція спостерігалася і в 2022 році. За січень-вересень минулого року порт отримав 2,9 млн грн збитку.

Голова Фонду держмайна Рустем Умєров вважає, що цього року Фонд держмайна пішов на історичний крок – вперше приватизував роками збиткові державні порти. Передбачалося, що залучення приватних інвесторів у збиткові порти дозволить модернізувати інфраструктуру наших гаваней, збільшити їхню потужність.