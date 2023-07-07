На аукціоні в Лондоні продали дві унікальні картини Рембрандта

Їхня вартість склала 13 мільйонів євро.

Два портрети, написані голландським художником Рембрандтом ван Рейном, продали на торгах, влаштованих аукціонним домом Christie's, за 13 мільйонів євро. Як повідомляє Euronews, упродовж 200 років ці полотна вважалися «втраченими», інформує ZN.ua.

На аукціоні в Лондоні продали дві унікальні картини Рембрандта
Портрети продали за 13 мільйонів євро
© Christie’s

Два крихітні портрети були продані на аукціоні Christie's в 1834 році, а потім їхній слід зник. Тому вони залишалися невідомими для сучасних мистецтвознавців. Картини виявив у приватній колекції заступник голови Christie's International з живопису старих майстрів Генрі Петтіфер. Сім'я, якій належала колекція, не здогадувалась, що портрети написав Рембрандт.

Тепер же, майже через 200 років, вони були продані на аукціоні за 13 мільйонів євро. Їхня оцінна вартість становила сім-дев'ять мільйонів.

Справжність картин була підтверджена широким дослідженням та аналізом, проведеним у Рейксмузеумі в Амстердамі.

Висота картин складає 20 сантиметрів, вони вважаються останніми портретами кисті голландського художника, які знаходилися у приватних руках. Це портрети пари людей похилого віку, близьких Рембрандту та його сім'ї.

"Написані з глибоким почуттям людяності, це одні з найменших і найособливіших портретів Рембрандта, які ми знаємо, додаючи щось нове до нашого розуміння його як безперечно геніального портретиста", - заявив Петтіфер.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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