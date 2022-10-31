У США продали прапор України за рекордну суму – куди підуть гроші

На аукціоні в Сполучених Штатах Америки за рекордну суму продали прапор України, на якому свої автографи залишили президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це на сторінці у Facebook написала українська журналістка Наталія Островська.

Вона розповіла, що за прапор було отримано 69 000 доларів, які підуть на допомогу України, інформує Апостроф .

"Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківської області, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні. Це шок, рекорд у Чикаго, емоції не передати", - написала журналістка, додавши, що Україна неодмінно переможе!