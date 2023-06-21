Конференція у Лондоні: Сунак оголосив про створення для України механізму страхування військових ризиків

За його словами, це додасть інвесторам упевненості.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 21 червня, під час Конференції з питань відновлення України в Лондоні оголосив про створення нового механізму страхування воєнних ризиків, який прискорить залучення приватні інвестиції в Україну, інформує ZN.ua .

© Getty Images

"Це величезний крок вперед у напрямку допомоги страховим компаніям гарантувати інвестиції в Україну, усунувши одну з найбільших перешкод і додавши інвесторам упевненості, необхідної для дії", – сказав він.

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що необхідно підтримати Україну, щоб прискорити відновлення та допомогти Україні "розкрити свій потенціал".

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Ukraine Recovery Conference у Лондоні 21 червня готується закликати інвесторів та бізнес-лідерів приєднатися до боротьби за Україну. Мова шла про "швидкі інвестиції".