«Мавка. Лісова пісня» зібрала в українських кінотеатрах майже 82 мільйона

Після трьох вікендів у кіно мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав біля великих екранів 642 671 глядача та 81 848 415 грн бокс-офісу. Про це повідомили у Держкіно.

Перший вікенд кінотеатрального прокату мультфільму «Мавка. Лісова пісня»зібрав 24,9 млн грн.

В український прокат довгобуд від студії Film.ua вийшов 2 березня одночасно з країнами Північної Африки та Близького Сходу.