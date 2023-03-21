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2023-03-21
«Мавка. Лісова пісня» зібрала в українських кінотеатрах майже 82 мільйона
Після трьох вікендів у кіно мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав біля великих екранів 642 671 глядача та 81 848 415 грн бокс-офісу. Про це повідомили у Держкіно.
Перший вікенд кінотеатрального прокату мультфільму «Мавка. Лісова пісня»зібрав 24,9 млн грн.
В український прокат довгобуд від студії Film.ua вийшов 2 березня одночасно з країнами Північної Африки та Близького Сходу.
Загалом «Мавку» продали на понад 20 територій, серед яких США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Монголія.