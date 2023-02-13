В Україні розповсюджують фальшивки. Злочинці використовують спеціальний верстат (фото)

В Україні злочинці продають у мережі фальшиві гривні та долари різного номіналу. Зловмисники заявляють, що використовують спеціальний верстат, який дозволяє друкувати підробки високої якості. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Фальшивки розповсюджують по всій країні

«Доставимо до будь-якого великого міста», — розповів фальшивомонетник, який реалізує свою продукцію через Telegram.

Як підтвердження якості товару злочинці показують фотографії верстатів для виготовлення банкнот, матеріали, надруковані купюри. На деякі з них фломастером написано назву «онлайн-магазина», щоб переконати: фото справжні, а не з мережі.

Фальшивомонетники доставляють гривні та долари за допомогою кладменів. Їх також наймають через соцмережі. Завдання кладмена забрати на Новій пошті посилку, а потім рознеси її за вказаними точками. Посилки (їх також називають «скарбами») ховають у кущах, деревах, дворах. Без підказки, де знайти товар, знайти скарб вкрай складно.

Покупець платить за фальшиві гроші, скарбник ховає його та відправляє підказку та фото адміністратору, після чого адміністратор передає фото покупцю.

Фальшивки продають за курсом чотири фальшиві купюри за одну справжню відповідного номіналу. Наприклад, за 100 справжніх гривень можна купити 400 фальшивих. Або за 1000 грн — $100.

Як не стати жертвою фальшивомонетників

Не використовуйте купюри великого номіналу у маленьких магазинах, громадському транспорті. Найпростіше фальшивку збути у маршрутці, автобусі. Водії, які також виконують функції кондукторів, не мають змоги перевіряти усі купюри. Якщо ж ви розраховуєтеся великою купюрою у громадському транспорті, разом зі здаванням ризикуєте отримати фальшивку.

Перевіряйте усі гроші, які потрапили до вас у руки. На сайті НБУ можна знайти картинки із зазначенням усіх захисних елементів кожної української банкноти. Як мінімум перевіряйте великі купюри, переглянувши їх проти світла.

Не купуйте долари у неперевірених місцях. Краще користуватися послугами банків, або тих обмінників, які мають ліцензію НБУ (можна перевірити на сайті регулятора).