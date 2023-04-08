Акцизні марки для алкоголю і тютюну в Україні різко подорожчали

В Україні різко зросла вартість акцизних марок. На них підняли ціни вперше з 2014 року. Акцизні марки для алкоголю і тютюну зросли одразу в 1,8 рази.

Як змінилися ціни акцизних марок на ці види продукції, розповіли в Мінфіні.

Отже, Кабмін переглянув вартість акцизних марок для алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Востаннє їхня вартість змінювалась у 2014 році. Проте з того часу витрати на виготовлення, зберігання і транспортування цієї продукції значно зросли. Взяти хоча б один елемент собівартості такої марки: у 2023 році вартість захищеного паперу зросла у 2,1 раза порівняно з 2022-м.

До того ж, при виготовленні акцизних марок використовується так званий глибокий друк. Ця технологія доволі затратна, і все це впливає на собівартість виробу.

Загалом, було вирішено встановити такі нові ціни на акцизні марки для алкоголю і тютюну:

для алкогольних напоїв – близько 35 коп. (Вартість марки збільшилася на 16 коп.);

для тютюнових, тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним керуванням та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 коп. (+7 коп.).

Таким чином, вартість акцизних марок зросла приблизно на 80%. При цьому в повідомленні Мінфіну йдеться, що у цьому підвищенні вартості було враховано як нову вартість виготовлення акцизних марок, так і нову вартість їхнього зберігання і доставки.

При розрахунку собівартості акцизних марок було враховано такі складові:

2023 року Банкнотно-монетний двір НБУ на 56% підвищив вартість виготовлення інтагліо-форм (форм для рельєфного друку);

зростання цін на енергоносії, а також використання альтернативних джерел енергії;

ускладнення логістичних операцій та зростання їхньої вартості, а також підвищення вартості послуг з технічного обслуговування та ремонту імпортного обладнання.

Всі ці нові витрати не могли не позначитися на вартості акцизних марок для алкоголю і тютюну, що призвело до їхнього підвищення. Звісно, це позначиться і на вартості самих виробів, які продаються з акцизними марками.

Нагадаємо, в Україні запроваджуватимуть електронну акцизну марку на алкоголь та цигарки. Тому вартість цих товарів ще зросте.