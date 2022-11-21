НБУ презентував першу пам’ятну медаль «Херсон — місто героїв» (фото)

19 листопада 2022 року на центральній площі вільного Херсона, який ще зовсім недавно був під російською окупацією, відбулася презентація першої пам’ятної медалі із серії, присвяченої містам героїв, — «Херсон — місто героїв».

Під час робочого візиту Голова Національного банку України Андрій Пишний вручив пам’ятні медалі голові Херсонської обласної військової адміністрації Ярославу Янушевичу.

Дизайн монети

Дизайн пам’ятної медалі «Херсон — місто героїв», розроблений художницею Наталією Фандіковою, відтворює краєвиди довоєнного міста Херсона — красивого, гармонійного, що надихає до життя, — у сплетінні історичних подій весни 2022 року, коли містяни сміливо та самовіддано протестували проти окупантів.

Особливий акцент віри в Перемогу зроблений авторкою через відтворення на пам’ятній медалі рядків з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко»: Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку.

Цією медаллю Національний банк України започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їх мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії РФ проти України.

У серії також заплановано випуск медалей, присвячених містам героїв — Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

21 листопада 2022 року — пам’ятна медаль «Харків — місто героїв «. Із нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», тираж — до 100 шт. (у тому числі до 50 000 шт. — у 2022 році);

25 листопада 2022 року — пам’ятна медаль «Маріуполь — місто героїв». Із нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», тираж — до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. — у 2022 році);

5 грудня 2022 року — пам’ятна медаль «Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь». Із нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», тираж — до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. — у 2022 році).