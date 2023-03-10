Маск почав будувати власне місто-утопію у США: фото

Підприємець і мільярдер Ілон Маск вирішив побудувати місто-утопію в штаті Техас, США , для співробітників своїх компаній, інформує Апостроф .

Про це повідомили в The Wall Street Journal із посиланням на джерела, ознайомлені з деталями проєкту.

Місто планують створювати вздовж річки Колорадо, щоб воно безпосередньо примикало до об'єктів, які будуються в Техасі й належать Маску. Так, у 2020 році неподалік Остіна засновник компаній почав будівництво заводу Tesla, у сусідньому окрузі Бастроп SpaceX будує власний об'єкт, а Boring - новий склад.

Фото: wsj.com

Фото: wsj.com

Фото: wsj.com

Для будівництва міста-утопії Ілон Маск придбав кілька пасовищ неподалік міста Остін. На в'їзді в майбутнє місто вже є таблички зі словами: "Ласкаво просимо до Снейлбрука". До того ж на території облаштували спортивну зону на відкритому повітрі, басейн, а також розпочали спорудження модульних будинків. Загалом Маск планує зробити щонайменше 110 житлових будинків.

Як відомо, за законами американського штату Техас, місто може набути статус адміністративної одиниці тільки тоді, коли там житиме понад 200 мешканців