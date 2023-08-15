Neuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестицій

Стартап Ілона Маска Neuralink, який створює чипи для імплантації в мозок, залучив $280 млн у рамках раунду фінансування, який очолив Founders Fund, котрий створили співзасновники PayPal Пітер Тіль, Кен Гауері та Люк Носек. Про це пише Reuters.

Фото: finance.ua

На початку червня оціночна вартість Neuralink сягнула $5 млрд: цю цифру розраховано на основі приватних угод з акціями Neuralink, здійснених протягом останніх кількох місяців перед тим, як компанія заявила, що американські регулятори схвалили випробування її технологій на людях.

Два роки тому стартап Маска оцінили майже в $5 млрд під час приватного раунду інвестицій.

Після схвалення випробувань Neuralink запропонувала інвесторам купити цінні папери компанії при оцінці в $7 млрд, тобто по $55 за акцію, пише агентство, посилаючись на електронний лист, що потрапив у його розпорядження.

Однак Reuters не зміг з'ясувати, чи хтось з інвесторів погодився купити акції Neuralink на таких умовах.