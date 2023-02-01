В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію

В Україні на тлі постійних атак на енергетична система планують створити систему з сотень малих електростанцій. Першу таку встановили в Ірпені.

“Від цієї малої електростанції працюватиме котельня, яка надає послуги теплопостачання 70% мешканцям Ірпеня. Також до нової електростанції будуть під’єднані об’єкти критичної інфраструктури міста: школи, лікарня, міськрада”, - розповідають у комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП

Мала електростанція прибула у готовому (укомплектованому) стані з Австрії і була введена в експлуатацію протягом декількох днів. За словами голови комітету Андрія Геруса, в Україні встановлять 100 таких електростанцій.