В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію

У країні мають встановити 100 таких станцій.

В Україні на тлі постійних атак на енергетична система планують створити систему з сотень малих електростанцій. Першу таку встановили в Ірпені.

“Від цієї малої електростанції працюватиме котельня, яка надає послуги теплопостачання 70% мешканцям Ірпеня. Також до нової електростанції будуть під’єднані об’єкти критичної інфраструктури міста: школи, лікарня, міськрада”, - розповідають у комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП

Мала електростанція прибула у готовому (укомплектованому) стані з Австрії і була введена в експлуатацію протягом декількох днів. За словами голови комітету Андрія Геруса, в Україні встановлять 100 таких електростанцій.


Оксана Коваль, ZN.ua





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