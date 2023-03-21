Перше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всі

Міська влада пояснює, що середньодобова температура повітря підвищилася до 8°C. Мешканці міста це заперечують, інформує ZN.ua.

Перше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всі
© Pixabay

У Дніпрі будуть відключати опалення у домівках з 22 березня. Місто стане першим в Україні, де завершать опалювальний сезон у 2023 році. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря у м. Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено", - написав він.

Лисенко зазначив, що завершення опалювального сезону пов'язано з допустимим температурним режимом у місті. До того ж, за його словами, населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами Дніпра.

Втім, як можна побачити у коментарях до допису, не всі мешканці міста в захопленні від цього рішення.

Нагадаємо, цьогорічний опалювальний сезон в Україні можуть завершити, в залежності від регіону, майже на місяць раніше традиційних термінів. Про це повідомляв голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону зазначив, що Запаси природного газу достатні, однак опалювальний сезон в Україні мають намір завершити якомога раніше.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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