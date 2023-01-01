Російська нафта знаходить покупців: Японія тестує імпорт впершу з травня 2022 року

Японія планує імпортувати першу партію сирої нафти з Росії за більше ніж півроку. Ініціатором виступив уряд країни, який змушує імпортерів енергоносіїв накопичувати паливо для унеможливлення майбутнього дефіциту. Про це пише enkorr.ua з посиланням на Bloomberg.

Як свідчать дані відстеження суден, які зібрав Bloomberg, судно Aframax Zaliv Baikal прямує в Японію після завантаження з об’єкта «Сахалін-2» на далекому сході Росії в

Японія не імпортувала російської нафти з травня, свідчать дані про доставку.

При цьому уряд заявив, що російський експортний проєкт «Сахалін-2» є ключовим джерелом постачання скрапленого природного газу в Японію, а для стабільної роботи необхідні виробництво й імпорт нафти.

Нагадаємо, що Японія підтримала західних союзників у введенні низки санкцій проти Росії через війну в Україні, однак стрималась від суворих заходів щодо нафти й природного газу.

Хоча Японія значно скоротила імпорт нафти з Росії — особливо з нафтогазового проєкту «Сахалін-1» — після початку війни, оскільки нафтопереробні заводи прагнули диверсифікувати постачання.

Покупцем останньої партії з Росії була японська Taiyo Oil Co, яка планує розділити вантаж між двома розвантажувальними терміналами в Кікумі й Наміката, йдеться в заяві на веб-сайті Sakhalin Energy від 19 грудня.