Російська нафта знаходить покупців: Японія тестує імпорт впершу з травня 2022 року
Країна не підтримала санкції проти РФ щодо нафти та газу, інформує
Японія планує імпортувати першу партію сирої нафти з Росії за більше ніж півроку. Ініціатором виступив уряд країни, який змушує імпортерів енергоносіїв накопичувати паливо для унеможливлення майбутнього дефіциту. Про це пише
Як свідчать дані відстеження суден, які зібрав Bloomberg, судно Aframax Zaliv Baikal прямує в Японію після завантаження з об’єкта «Сахалін-2» на далекому сході Росії в
Японія не імпортувала російської нафти з травня, свідчать дані про доставку.
При цьому уряд заявив, що російський експортний проєкт «Сахалін-2» є ключовим джерелом постачання скрапленого природного газу в Японію, а для стабільної роботи необхідні виробництво й імпорт нафти.
Нагадаємо, що Японія підтримала західних союзників у введенні низки санкцій проти Росії через війну в Україні, однак стрималась від суворих заходів щодо нафти й природного газу.
Хоча Японія значно скоротила імпорт нафти з Росії — особливо з нафтогазового проєкту «Сахалін-1» — після початку війни, оскільки нафтопереробні заводи прагнули диверсифікувати постачання.
Покупцем останньої партії з Росії була японська Taiyo Oil Co, яка планує розділити вантаж між двома розвантажувальними терміналами в Кікумі й Наміката, йдеться в заяві на веб-сайті Sakhalin Energy від 19 грудня.