Названо місто, з якого почнеться відбудова за гроші United24

Першим містом, з якого почнеться відбудова за гроші United24 після атак російської армії, стане Ірпінь у Київській області, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні урядовою командою в місті, яке не скорилося. Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи United24», - йдеться у повідомленні.

За словами очільника уряду, в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила відновлять 18 житлових будинків.

На платформі United24 зібрали більшу частину суми, яка необхідна для відновлення, говорить прем’єр. Цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз. Понад чотири тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок, підкреслив Шмигаль.

«Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Уже зараз розуміємо, де взяти 110 млрд грн на відбудову в цьому році. 2023-й стане роком нашої перемоги та роком початку нашого великого відновлення», - сказав прем’єр.