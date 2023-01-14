Названо місто, з якого почнеться відбудова за гроші United24

Відбудова починається з Київської області.

Названо місто, з якого почнеться відбудова за гроші United24
© Денис Шмигаль/Telegram

Першим містом, з якого почнеться відбудова за гроші United24 після атак російської армії, стане Ірпінь у Київській області, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні урядовою командою в місті, яке не скорилося. Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи United24», - йдеться у повідомленні.

За словами очільника уряду, в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила відновлять 18 житлових будинків.

На платформі United24 зібрали більшу частину суми, яка необхідна для відновлення, говорить прем’єр. Цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз. Понад чотири тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок, підкреслив Шмигаль.

«Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Уже зараз розуміємо, де взяти 110 млрд грн на відбудову в цьому році. 2023-й стане роком нашої перемоги та роком початку нашого великого відновлення», - сказав прем’єр.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Долар різко підріс на готівковому ринку: у НБУ повідомили подробиціДолар різко підріс на готівковому ринку: у НБУ повідомили подробиці
У Києві подешевшала оренда квартир: що відбувається з цінами на житлоУ Києві подешевшала оренда квартир: що відбувається з цінами на житло
У Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах в 2023 роціУ Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах в 2023 році
Ціни на оренду квартир у Києві незабаром злетятьЦіни на оренду квартир у Києві незабаром злетять
Блок рекламы


Похожие новости
Зарплата від 40 тисяч гривень: названо найбільш високооплачувані професії в УкраїніЗарплата від 40 тисяч гривень: названо найбільш високооплачувані професії в Україні
Червоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на грошіЧервоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на гроші
В Україні знизиться розмір виплат по безробіттю у 2023 році: названо мінімальну сумуВ Україні знизиться розмір виплат по безробіттю у 2023 році: названо мінімальну суму
Apple попереду: названо найвпливовіші бренди у світіApple попереду: названо найвпливовіші бренди у світі
Німеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть грошіНімеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть гроші
Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекаутуНазвано супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
Китай лідирує з великим відривом: названо кількість патентних заявок у 2021 роціКитай лідирує з великим відривом: названо кількість патентних заявок у 2021 році
НБУ презентував першу пам’ятну медаль «Херсон — місто героїв» (фото)НБУ презентував першу пам’ятну медаль «Херсон — місто героїв» (фото)
На закупівлю мобільних котелень виділили 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїлиНа закупівлю мобільних котелень виділили 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїли
Последние новости
Подгружаем последние новости