У Зімбабве збудують нову столицю спеціально для багатих (фото)

Влада Зімбабве шукає інвесторів для здійснення масштабного проєкту будівництва футуристичного Кіберсіті за 18 км від Хараре, нинішньої столиці цієї держави. У майбутньому саме Кіберсіті може стати новою столицею Зімбабве, пише Bloomberg.

У Зімбабве збудують нову столицю спеціально для багатих (фото)
Фото: bloomberg.com

У новому місті на місці нинішнього села Маунт-Хемпден планується звести будівлю національного парламенту, президентський палац та штаб-квартиру центрального банку країни, а також будівлю верховного суду, фондову біржу тощо.

Проєктом передбачені хмарочоси, торгові центри та власна сонячна електростанція. Останній пункт — важлива перевага, оскільки в Зімбабве щодня відбуваються 19-годинні відключення електроенергії.

Фото: AP Images

Крім того, у Кіберсіті мають бути збудовані 250 розкішних вілл вартістю понад півмільйона доларів кожна. За словами мільярдера-інвестора Шаджі Ул Мулка, що живе в Об'єднаних Арабських Еміратах, близько трьох десятків вілл вже продано, а будівництво футуристичного міста в цілому обійдеться в $60 млрд. Мулк впевнений, що після реалізації проєкту Кіберсіті нагадуватиме Дубай. Сам мільярдер збирається інвестувати у будівництво $500 млн.

«Це буде світ, відмінний від Хараре, який за два десятиліття перетворився з упорядкованого міста на те, чим воно є сьогодні: дороги зрешечені вибоїнами, сміття вивозять рідко, електрика частіше відключена, ніж включена, а в передмістях протягом багатьох років не було надійного водопостачання», — пише Bloomberg.

Фото: Zim Cybercity

За словами Стівена Чана, професора світової політики у Школі східних та африканських досліджень у Лондоні, плани влади Зімбабве відображають небажання правлячої еліти турбувати себе «видами бруду та злиднів». Замість того, щоб спробувати вирішити проблеми, чиновники вважають за краще просто перенести столицю, зазначив Чан.

Вперше проєкт Кіберсіті був анонсований компанією Mulk International у 2020 році на Всесвітній виставці Dubai World Expo. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва надав фірмі ексклюзивну ліцензію на створення особливої економічної зони країни.





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