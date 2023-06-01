В Україні викрили нову фінансову піраміду

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) під час моніторингу діяльності фінансових пірамід виявила незаконне розповсюдження реклами проекту Pelliron, що позиціонує себе як відомий міжнародний брокер. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

В Україні викрили нову фінансову піраміду
Фото: pixabay.com

За даними комісії, проект Pelliron не отримував жодних дозволів у регулятора та ліцензій для надання відповідних інвестиційних послуг на території України, але при цьому активно рекламувався на радіостанціях, зокрема, на «Хіт FM».

НКЦПФР встановила замовника розміщення даної реклами, яким виявилося ТОВ «Дабл Кейс». Даний проект під виглядом академії з навчання торгівлі на фінансових ринках активно залучає нових клієнтів та популяризує проект Pelliron безпосередньо на своїй веб-сторінці.

За результатами розгляду ТОВ «Дабл Кейс» було оштрафовано на суму 85 грн.

Також проект Pelliron внесли до списку сумнівних інвестиційних проектів. Повний перелік проектів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».





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