В оновленому Приват24 додали нову функцію

У додатку можна замовити пластикову картку.

Нову пластикову картку ПриватБанку вже можна замовити у додатку Приват24. Отримати картку можна скориставшись послугами "Нової пошти". Про це повідомляє прес-служба Приватбанку, інформує ZN.ua.

В оновленому Приват24 додали нову функцію

Уточнюється, що Приват24 в оновленій версії додав можливість перевипуску карт. Тепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні до відділень та поштоматів "Нової пошти".

«Також оновили сервіс "Добро" для здійснення донатів на благодійність. Актуальні збори та спеціальні проекти банку, державні програми та благодійні фонди — все в одному місці», — йдеться у повідомленні.


Олена Середа, ZN.ua





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