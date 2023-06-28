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2023-06-28
В оновленому Приват24 додали нову функцію
У додатку можна замовити пластикову картку.
Нову пластикову картку ПриватБанку вже можна замовити у додатку Приват24. Отримати картку можна скориставшись послугами "Нової пошти". Про це
Уточнюється, що Приват24 в оновленій версії додав можливість перевипуску карт. Тепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні до відділень та поштоматів "Нової пошти".
«Також оновили сервіс "Добро" для здійснення донатів на благодійність. Актуальні збори та спеціальні проекти банку, державні програми та благодійні фонди — все в одному місці», — йдеться у повідомленні.
Олена Середа, ZN.ua