Ускоренный выход Freedom Holding Corp из РФ: покупателя компаний объявят в течение одной-двух недель

31 мая в годовом отчете за 2022 год фискальный год, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США ("SEC"), Freedom Holding Corp. сообщила об исключении роSSийских дочерних компаний (ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк") из состава холдинга в ответ на широкомасштабные военные действия РоSSии против Украины. Предполагалось, что активы роSSийских компаний продадут сначала Тимуру Турлову, СЕО Freedom Holding Corp., а впоследствии их выкупит топ-менеджмент компаний или другие покупатели.

16 июня на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США ("SEC") появилась новость об изменении процедуры выхода холдинга с роSSийского рынка. Процедура должна соответствовать условиям OFAC (Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США), согласно которым роSSийские дочерние компании холдинга будут проданы напрямую конечному покупателю без посредничества СЕО Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, информирует Апостроф.

"Холдинг основательно просмотрел предыдущие сроки выхода бизнеса из РоSSии, которые предусматривали процедуру продолжительностью 1-1,5 года. Мы отказались от промежуточных продаж компаний на меня и будем выходить из бизнеса из-за прямой продажи роSSийских компаний третьим лицам, которые не аффилированы в холдинг. Кто станет потенциальным покупателем компаний и сроки полного выхода холдинга из роSSийского бизнеса объявим в течение 1-2 недель", – прокомментировал Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp.? публичная американская компания, зарегистрированная в штате Невада (США). Холдинг ведет операционную деятельность в 13 странах мира, среди которых Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Германия, США, Азербайджан, Великобритания, Кипр, Греция, Испания, РоSSия и Армения. Freedom Holding Corp. представлен инвестиционной фирмой "Фридом Финанс Украина".

Freedom Holding Corp. с октября 2019 г. торгуются на фондовой бирже NASDAQ, капитализация составляет около $2,35 млрд. Холдинг предоставляет клиентам доступ к инвестированию на крупнейших фондовых биржах мира.


Иван Троянов, Апостроф





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