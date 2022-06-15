Акции криптовалютных компаний рухнули вслед за падением биткоина

Акции компаний, связанных с криптовалютой, рухнули на открытии торгов в понедельник на фоне падения биткоина до минимума за 18 месяцев. Об этом пишет РБК.

Фото: cryptocurrency.tech

Падение акциий

MicroStrategy, которая за последние два года накопила более 129 тыс. биткоин-токенов, стала лидером падения, пережив самый большой обвал с 2017 года: акции потеряли 25,33% стоимости и откатились до отметки в $151,85.

Другие криптоакции также пострадали от распродажи: Marathon Digital Holdings обвалилась на 10,88%, до $6,72, Riot Blockchain — на 10,25%, до $4,64 и Coinbase Global — на 9,59%, до $53,08.

Что с биткоином

13 июня биткоин упал в моменте на 15%, до $23 336 — самого низкого уровня с декабря 2020 года.

Альткоины также пострадали: Etherium упал на 20,34%, до $1206,6 — самого низкого уровня с января 2021 года, Dogecoin — на 10,69%, до $0,0142, свидетельствуют данные торгов.

Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который учитывает котировки 100 лучших токенов, упал на 15%, сообщает Bloomberg.

Причина падения

Резкое падение стоимости криптоактивов произошло после заявления крупнейшего американского криптокредитора Celsius Network о заморозке снятия и перевода средств.

Компания объяснила эту меру «экстремальными условиями». Ранее опасения по поводу устойчивости высоких доходностей, предлагаемых фирмой, возникли после краха стейблкоина TerraUSD (UST), которая обещала вкладчикам доходность до 20%.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance также временно приостановила вывод биткоинов в понедельник, но подчеркнула, что это решение было принято из-за «зависшей транзакции».

Напомним