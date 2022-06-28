Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер подтвердил, что регулятор считает биткоин товаром. Об этом он заявил в эфире CNBC, пишет Forklog.

Фото: cnbc.com

Мнение Генслера

Генслер напомнил, что криптовалюты являются спекулятивным классом активов. Когда люди инвестируют в «биткоин и сотни других токенов», они рассчитывают на прибыль, добавил он.

По его словам, многие из этих «криптофинансовых активов» обладают ключевыми атрибутами ценных бумаг и находятся в ведении Комиссии.

«Некоторые, такие как биткоин, и это единственное, что я собираюсь сказать, потому что я не намерен обсуждать ни один из этих токенов, но мои предшественники и другие говорили, что они — товар», — сказал Генслер.

Сторонники первой криптовалюты позитивно восприняли заявление главы SEC.

Реакция аналитиков

«Генслер стал вторым подряд председателем SEC, который назвал биткоин товаром, что делает практически невозможным изменение этой классификации в будущем. Очень важно, в самом деле», — написал основатель Blockchain Investment Group Эрик Вайс.

CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что это позволит «политикам, агентствам, правительствам и учреждениям поддерживать биткоин как технологию и цифровой актив для роста экономики и распространения прав собственности и свободы на всех».

Аналитик ETF в Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт назвал комментарий Генслера «не новостью, но определенно, позитивным». Однако, по его мнению, этого будет недостаточно, чтобы SEC одобрила на следующей неделе конвертацию биткоин-траста Grayscale в спотовый биржевой фонд. Шансы близки к нулю, добавил он.

Мнение Сейффарта поддержал его коллега Эрик Балчунас, оценив вероятность положительного решения регулятора по преобразованию GBTC в 0,5%.

Напомним

В феврале Генслер назвал причиной, по которой SEC отклонила все заявки на запуск спотового биткоин-ETF, их несоответствие стандартам законодательства о ценных бумагах по пресечению мошеннической или манипулятивной практик.

В ходе интервью глава SEC упомянул сотрудничество с другими федеральными агентствами для надзора над криптовалютой индустрией, включая CFTC и банковских регуляторов.

Напомним, с этой целью Комиссия намерена заключить с ними официальные соглашения.