Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 2,6 раза — Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до $7,05 млрд із $2,69 млрд. Про це свідчать дані Держстату.

Фото: pixabay.com

Деталі

Так, у січні — жовтні цього року експорт товарів становив $36,86 млрд (67,7% порівняно з січнем-жовтнем 2021 року), імпорт — $43,91 млрд (76,8%). При цьому негативне сальдо становило $7,05 млрд.

Таким чином, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3%, імпорт — на 23,2%. А негативне сальдо зросло у 2,6 раза — до $7,05 млрд з $2,69 млрд.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-жовтні 2021 року — 0,95).