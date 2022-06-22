Акции криптовалютных компаний выросли более чем на 15%

Акции криптовалютных компаний во вторник, 21 июня, взлетели на фоне роста цены биткоина более чем на 6%, до $21?420,94. Об этом следует из данных Coin Metrics, сообщает CNBC.

Фото: cnbc.com

В моменте положительную динамику продемонстрировали бумаги Coinbase (+18,61%), Riot Blockchain (+19,14%), Microstrategy (+16,24%).

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на утро 22 июня составляет $20,385 за монету.

Падение биткоина

Утром 18 июня биткоин впервые с 2020 года упал ниже $20 тыс. По состоянию на 10:52 первая криптовалюта стоила $19?254.