Цены на нефть снова выросли до 100 долларов

В четверг, 14 июля, цены на нефть выросли. Brent преодолела отметку в $100 за баррель. Инвесторы оценивают перспективу значительного повышения процентной ставки в США , которое остановит инфляцию и снизит спрос на нефть. Об этом сообщает Reuters.

Фото: ua.news

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, до $100,25 за баррель после того, как вторую сессию подряд в среду опустились ниже 100 долларов.

Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе стоила $96,85 за баррель, что на 0,6%, выше предыдущей сессии.

Цены на нефть за последние две недели упали из-за опасений по поводу рецессии, несмотря на сокращение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из РоSSии на фоне западных санкций и перебоев с поставками в Ливию.

Напомним