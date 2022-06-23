Нефть, деньги и авиация. Великобритания вводит новые санкции против РФ

Правительство Великобритании 23 июня объявило о введении против РоSSии новых санкций. Ограничения будут касаться экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РоSSии британской валюты и банкнот ЕС. Об этом говорится в сообщении правительства, пишет «Суспільне».

Нефть, деньги и авиация. Великобритания вводит новые санкции против РФ
Фото: rbc.uа

Кого будет касаться

Ограничения касаются запрета на экспорт, поставку и доставку товаров и технологий, касающихся химического и биологического оружия, морской сферы и нефтеперерабатывающей отрасли, а также экспорта или использования в РоSSии авиационного топлива и топливных добавок.

Что касается валютных ограничений, то они предусматривают запрет на экспорт в РоSSию или для использования в РоSSии банкнот фунтов стерлингов или валют ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией.

Также налагается запрет на предоставление технической помощи, финансовых услуг, средств и услуг, связанных с импортом чугуна и стали.

Кроме этого, Великобритания запрещает импорт, приобретение или доставку отдельных товаров, «приносящих прибыль», происходящих из РоSSии или отправляемых из РоSSии.

Отдельные ограничения будут распространяться также на неподконтрольные украинскому правительству территории.

Санкции Великобритании

Ранее МИД Великобритании ввел санкции в отношении 386 депутатов Госдумы Р Ф за признание самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», отметив, что это послужило поводом для начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Также в британский санкционный список попал патриарх РПЦ Кирилл, а также некоторые роSSийские олигархи.

4 мая Великобритания ввела новые санкции против РоSSии. Также страна намерена перекрыть стране-оккупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR.





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