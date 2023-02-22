Україна вводить санкції проти фінустанов РФ. Зеленський вніс до Ради відповідну постанову

У середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії. Текст документа оприлюднений на сайті Ради.

Фото: president.gov.ua

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться у РФ , в тому числі:

Центрального банку РФ;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестфондів;

інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.

Обмеження передбачають заборону операцій з активами цих компаній, будь-яких ділових відносин та контрактів, придбання цінних паперів та інше.