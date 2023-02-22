Україна вводить санкції проти фінустанов РФ. Зеленський вніс до Ради відповідну постанову

У середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії. Текст документа оприлюднений на сайті Ради.

Україна вводить санкції проти фінустанов РФ. Зеленський вніс до Ради відповідну постанову
Фото: president.gov.ua

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться у РФ, в тому числі:

  • Центрального банку РФ;
  • небанківських кредитних організацій;
  • операторів платіжних систем;
  • професійних учасників фондового ринку;
  • страхових компаній;
  • інвестфондів;
  • інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.

Обмеження передбачають заборону операцій з активами цих компаній, будь-яких ділових відносин та контрактів, придбання цінних паперів та інше.





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