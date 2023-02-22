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2023-02-22
Україна вводить санкції проти фінустанов РФ. Зеленський вніс до Ради відповідну постанову
У середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії. Текст документа оприлюднений на сайті Ради.
Фото: president.gov.ua
РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться у РФ, в тому числі:
- Центрального банку РФ;
- небанківських кредитних організацій;
- операторів платіжних систем;
- професійних учасників фондового ринку;
- страхових компаній;
- інвестфондів;
- інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.
Обмеження передбачають заборону операцій з активами цих компаній, будь-яких ділових відносин та контрактів, придбання цінних паперів та інше.