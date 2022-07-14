Японская иена упала до минимума против доллара с 1998 года

В четверг японская иена упала до самого низкого уровня против доллара за 24 года, поскольку ожидаемый рост разрыва ключевых ставок между Японией и США еще больше снизил стоимость валюты. Об этом пишет ЕП со ссылкой на Financial Times.

Японская иена упала до минимума против доллара с 1998 года
Фото: economics.segodnya.ua

Она упала на 0,5% до минимума в 138,10 за доллар во время утренних торгов — уровня, которого не было с сентября 1998 года.

В последние недели йена установила несколько самых низких значений, поскольку трейдеры отказались от нее в погоне за более высокими процентными ставками в США, где в этом году Федеральная резервная система, как ожидается, будет действовать более агрессивно для борьбы с стремительной инфляцией.

Эти ожидания усилились в среду, когда данные индекса потребительских цен показали, что инфляция в США достигла 9,1% в июне, что потенциально открывает возможность Федеральному резерву повысить базовые ставки на целый процентный пункт в текущем месяце.

Между тем Банк Японии придерживался очень мягкой монетарной политики и предостерег только от «чрезмерных колебаний» цены иены.

Инфляция в Японии достигла 2,5% в июне выше диапазона банка, но значительно отстает от исторических показателей, которые наблюдались в других странах с развитой экономикой.





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