Випічка за ціною золота: фото з магазину в окупованому Енергодарі

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області російські загарбники відкрили магазин "АБЦ" на у приміщенні українського супермаркету "АТБ" та продають там продукти за захмарними цінами. Одна булка коштує 100 гривень.

Про це повідомляє "Дніпровська панорама", посилаючись на соціальні мережі.

На фото, яке виклали місцеві жителі у соцмережі, видно ціну за булку. Окупанти пропонують або витратити 100 гривень на неї, що є непомірно великими грошима для випічки, або 150 рублів.

Фото: dnpr.com.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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