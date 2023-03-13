Є в гаражі не у кожного шейха: наймолодший мільйонер України похизувався автопарком, фото

Стан уродженця Дніпра, 28-річного Назара Бабенка, досяг $380 мільйонів - він вважається наймолодшим доларовим мільйонером в Україні і нещодавно купив гіперкар Bugatti Divo за 9 млн доларів. Однак це далеко не весь його транспорт.

У гараж наймолодшого мільйонера заглянув " ТопЖир", інформує Апостроф .

Літак Gulfstream g700 - ціна $ 79 000 000

Гіперкар Bugatti Divo - $9 000 000

На ньому Бабенко час від часу бере участь у драгрейсингу в Дубаї.

Гіперкар Koenigsegg Agera RS - $2 000 000

Люксовий позашляховик Rolls-Royce Cullinan – $600 000

Mercedes-Maybach - $350 000

Є також інформація про декілька авто супроводу та тюнінгований Lamborghini Urus за $700 000

Крім того, Бабенко володіє ще щонайменше одним вертольотом, а також або яхтою, або катером — поки що невідомо.

Нагадаємо, 28-річний українець до початку війни жив у Дніпрі, а потім переїхав до ОАЕ. Він є великим власником (так званим HOLDer'ом) основної криптовалюти (біткоїну) Східної Європи.