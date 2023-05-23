Бейонсе купила найдорожчий особняк у Каліфорнії за 200 млн доларів: фото

Американська співачка Бейонсе та її чоловік Джей Зі купили найдорожчий будинок у Каліфорнії. Пара виклала 200 мільйонів доларів за особняк із видом на Тихий океан у Малібу, який будувався 15 років.

200 млн за будинок: Бейонсе купила найдорожчий маєток у Каліфорнії

Нерухомість виконавиця придбала на скелі площею понад 3 гектари в елітному районі, відомому як Вулиця мільярдерів. За особняк площею 2788 квадратних метрів подружжя віддало дві сотні мільйонів доларів, перевищивши попередній рекорд у 177 млн доларів.

Будинок спроектував японський майстер-архітектор Тадао Андо, який в даний час будує будинок для Каньє Веста, що знаходиться за два кроки від нового особняка Джей Зі і Бейонсе. На будівництво пішло 15 років, і спочатку нерухомість продавалася за 295 мільйонів, але парі вдалося досягти колосальної знижки.

200 млн за будинок: Бейонсе купила найдорожчий маєток у Каліфорнії

Подружжя цілком може дозволити собі таку покупку, враховуючи, що в березні 2023 року Forbes повідомив, що статок Джей Зі складає 2,5 млрд доларів, що робить його найбагатшим хіп-хопером. Щодо Бейонсе, то нинішній тур може принести їй прибуток у 2,1 млрд доларів.

200 млн за будинок: Бейонсе купила найдорожчий маєток у Каліфорнії

200 млн за будинок: Бейонсе купила найдорожчий маєток у Каліфорнії

Нагадаємо, Оля Полякова показала свою “дачу” під Києвом із двоповерховим дерев'яним будинком, скляною прибудовою та причалом.


Анастасия Березовская, Тудей





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