Квартира у Києві за 23,5 тисячі доларів: житло продають із кухнею без плити

У Києві виставили на продаж крихітну квартиру за 23,5 тисячі доларів. Власник показав житло, де навіть немає плити на кухні.

З кухнею без плити та пралкою під дверима: у Києві продають найменшу квартиру за 23,5 тисячі доларів

Неможливість готувати їжу звичним способом – не єдина проблема у малогабаритному столичному житлі. Його площа становила лише 16 квадратних метрів. Квартира представлена на вторинному ринку нерухомості та знаходиться поблизу метро "Шулявська". Це одна із небагатьох переваг об'єкта.

На порталі OLX, де представлено оголошення про продаж, вказано, що квартира розташована на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.

Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.

За фактом, йдеться про кімнату, яку розділили на більшу та меншу частину, облаштувавши там санвузол та кухню. Однак майбутньому господареві доведеться готувати хіба що у мікрохвильовій печі, тому що плити на кухні немає, як і мийки. Раковина встановлена лише у вбиральні, де також є унітаз та бойлер.

З кухнею без плити та пралкою під дверима: у Києві продають найменшу квартиру за 23,5 тисячі доларів

У приміщенні є й інша техніка – холодильник та пральна машина. Останню не було де розмістити, окрім як біля вхідних дверей. У зоні харчування передбачено невеликий стіл.

З кухнею без плити та пралкою під дверима: у Києві продають найменшу квартиру за 23,5 тисячі доларів

Ціна квартири здається низькою, але у перерахунку на кожен квадратний метр виявиться, що вона не набагато менша, ніж у житлі більшого розміру. Нагадаємо, що за будівельними нормативами, що діють в Україні, квартирою може називатися об'єкт площею не менше 30 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося про продаж крихітної квартири у Львові – житло з кухнею поруч із туалетом продають за 24,5 тисячі доларів.


Леся Ловіцька, Тудей





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