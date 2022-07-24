Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму

В Україні – пік сезону лохини. Ціни на лохину продовжують падати. Вони вже нижчі, ніж були торік о цій порі. Фермери не виключають, що доведеться знижувати ціни ще, аби хоч якось збути вирощений врожай.

Що відбувається зараз на ринку лохини, та які його найближчі перспективи, розповідає east-fruit.

Отже, ціни на лохину в Україні падають вже третій тиждень поспіль. У цьому немає нічого дивного, адже ця ягода якраз наблизилась до піку свого сезону, який припадає на кінець липня. Через це й відбувається зниження цін. Так, лише порівняно з минулим тижнем вартість цієї ягоди знизилась на третину. На минулому тижні її продавали за 150-210 гривень за кілограм, а тепер її ціна коливається в діапазоні від 85 до 160 гривень.

"Основна причина негативної цінової динаміки в сегменті лохини — це збільшення пропозиції даної ягоди на ринку у зв’язку з активним збиранням практично в усіх регіонах країни", - пояснюють експерти.

Втім, є ще одна причина, яка змушує продавців знижувати ціну на свій товар. Вона також очевидна. В Україні різко впала купівельна спроможність громадян. Люди взагалі стали купувати менше ягід і фруктів. Через це значно знизився й попит на лохину, яка завжди була популярною ягодою.

Таким чином, вже зараз ціни на лохину на 15% нижчі, ніж були о цій порі торік. Причому фермери не виключають, що їм доведеться ще збивати ціну, аби продати вирощений врожай і виручити за нього хоч якусь копійку.

Водночас, те, що у виробників викликає досаду, не може не тішити покупців. Вони мають змогу придбати смачну та корисну сезонну ягоду за порівняно невисоку ціну. Отож, не варто нехтувати такою можливістю, адже лохина має дуже багато корисних властивостей.

Так, у лохині, як і в інших ягодах що мають фіолетове забарвлення, містяться так звані антоціани. Це – речовини, що уповільнюють процеси старіння, а також пригнічують розвиток ракових пухлин. Крім того, лохина зміцнює стінки кровоносних судин, сприяє профілактиці гіпертонії, підвищує імунітет, знижує рівень цукру в крові та зміцнює зір. Отже, нехтувати таким смачним природним препаратом від багатьох недугів не варто.

Нагадаємо, місяць тому, коли сезон лохини тільки стартував, вартість цієї ягоди становила від 320 до 380 гривень за кілограм.