В Україні обвалилися ціни на малину: скільки коштує ягода на початку серпня

Малина в Україні почала дешевшати. Ціни на сезонну ягоду впали за тиждень на 27%, і на сьогоднішній день продавці за кілограм малини просять від 60 до 120 гривень.

В Україні обвалилися ціни на малину: скільки коштує ягода на початку серпня

Вартість малини залежить від її якості. Ця ягода досить швидко псується, тому партії малини літніх сортів, які, як правило, нетранспортабельні і не користуються попитом у представників заморожуючих компаній, продають дешевше, ніж малину, яка довше зберігається. За вищою ціною продають об'ємні партії малини ремонтантних сортів. У північних та західних областях України вже розпочали збирання врожаю цих ягід.

Помітне зниження цін на малину пов'язують зі збільшенням пропозиції малини на ринку в цілому. При цьому попит нижчий, ніж торік. Незважаючи на зниження відпускних цін на малину, реалізація основних обсягів ягід на даний момент в Україні здійснюється в середньому на 26% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Переробники купують менші обсяги партій малини, очікуючи на зниження цін.

В Україні обвалилися ціни на малину: скільки коштує ягода на початку серпня

Очікується, що в серпні малина ще більше подешевшає, оскільки сезон ягоди досить короткий, і незабаром вітчизняні свіжі ягоди зникнуть з прилавків, тоді як імпортна малина буде продаватися навіть взимку.

Раніше повідомлялося, що відбувається із урожаєм кавунів в окупованій Херсонській області.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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