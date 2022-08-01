В Україні обвалилися ціни на малину: скільки коштує ягода на початку серпня

Малина в Україні почала дешевшати. Ціни на сезонну ягоду впали за тиждень на 27%, і на сьогоднішній день продавці за кілограм малини просять від 60 до 120 гривень.

Вартість малини залежить від її якості. Ця ягода досить швидко псується, тому партії малини літніх сортів, які, як правило, нетранспортабельні і не користуються попитом у представників заморожуючих компаній, продають дешевше, ніж малину, яка довше зберігається. За вищою ціною продають об'ємні партії малини ремонтантних сортів. У північних та західних областях України вже розпочали збирання врожаю цих ягід.

Помітне зниження цін на малину пов'язують зі збільшенням пропозиції малини на ринку в цілому. При цьому попит нижчий, ніж торік. Незважаючи на зниження відпускних цін на малину, реалізація основних обсягів ягід на даний момент в Україні здійснюється в середньому на 26% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Переробники купують менші обсяги партій малини, очікуючи на зниження цін.

Очікується, що в серпні малина ще більше подешевшає, оскільки сезон ягоди досить короткий, і незабаром вітчизняні свіжі ягоди зникнуть з прилавків, тоді як імпортна малина буде продаватися навіть взимку.

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