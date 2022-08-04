Інфляція у Туреччині оновила максимум з 1998 року

Споживча інфляція у Туреччині у липні прискорилася до 79,6% у річному обчисленні проти 78,6% у червні і оновила максимум із вересня 1998 року. Зростання цін у країні прискорюється вже 14 місяців. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані статистичного інституту Туреччини.

Інфляція у Туреччині оновила максимум з 1998 року
Фото: myc.news

У місячному обчисленні зростання споживчих цін у липні становило 2,37% у порівнянні з 4,95% у червні.

Зростання цін

Вартість транспортних послуг на рік зросла у 2,2 раза (+119,1%), а ціни на енергоносії підскочили у 2,3 раза (+129,3%). Продукти харчування та напої зросли майже вдвічі, на 94,65%, вартість житла та комунальних послуг збільшилась на 70%, меблі та побутова техніка подорожчали на 88,4%.

Турецька ліра на торгах у середу торгується на позначці 17,95 ліри за долар, хоча ще рік тому долар США коштував близько 9 лір.

Нагадаємо

Інфляція в єврозоні встановила новий рекорд у липні та прискорилася до 8,9% у порівнянні з минулим роком. У червні інфляція становила 8,6%.





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