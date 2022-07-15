Аналитики Piper Sandler предсказали падение S&P500 до конца 2023 года

Аналитики инвестиционной компании Piper Sandler снизили целевой показатель по индексу S&P500 на конец года с 4000 до 3400 пунктов, сообщил Bloomberg.

Аналитики Piper Sandler предсказали падение S&P500 до конца 2023 года
Фото: libertex.com

Прогнозы аналитиков

Чтобы этот прогноз сбылся, индексу S&P500, который включает бумаги 500 крупнейших по капитализации американских компаний, нужно упасть с текущих уровней еще примерно на 11%.

Главный инвестиционный стратег Piper Sandler Майкл Кантровиц полагает, что, поскольку ожидания инвесторов в отношении прибыли корпораций, вероятно, ухудшатся вместе с ослаблением экономики, дно этого «медвежьего» рынка мы не увидим до конца следующего года.

Падение S&P 500

Исторический максимум по S&P 500 был зафиксирован 4 января на уровне 4818,62 пункта. С начала года индекс потерял уже более 20%. На фоне множества разочаровывающих экономических данных дальнейшее падение рынка американских акций до 3400 пунктов по индексу S&P500 стало базовым вариантом развития событий, считает Майкл Кантровиц.

Piper Sandler — не единственная компания, которая пересмотрела перспективы рынка в негативную сторону, поскольку шестимесячный обвал американских акций не показывает никаких признаков ослабления, а разговоры о рецессии в США только усиливаются.

Инфляция в США

Инфляция в США в июне 2022 года достигла максимума за 41 год и превысила прогнозы экспертов рынка. Индекс потребительских цен в США вырос на 9,1% в годовом исчислении.

В прошлом месяце ФРС повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым резким повышением с 1994 года. Всего с марта ФРС повысила процентную ставку на 150 базисных пунктов. Аналитики ожидают, что разгон инфляции заставит ФРС вновь повысить ставку, чтобы замедлить рост цен. Следующее заседание регулятора пройдет 26?27 июля.





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