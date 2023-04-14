Шмигаль: У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 мільярдів

Відновлення України розпочинається вже зараз і уряд не буде для цього чекати завершення війни. На це потрібно $14 мільярдів. Про це заявив очільник українського уряду Денис Шмигаль у Вашингтоні.

Шмигаль: У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 мільярдів
Фото: kmu.gov.ua

«У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення», — відзначив Шмигаль.

Він також заявив, що довгострокова підтримка від міжнародних партнерів у розмірі $115 млрд не тільки забезпечить фінансову стабільність в Україні, але і посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно.





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