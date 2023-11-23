2023-го українське кіно принесло державі в 4,5 рази більше, ніж минулого року

Українські фільми заробили рекордну суму у гривні.

Дев'ять місяців 2023 року принесли українській Державній агенції з питань кіно 31,4 мільйона гривень від реалізації прав на фільми. Це у 4,5 рази більше, ніж торік, повідомляє Forbes.

2023-го українське кіно принесло державі в 4,5 рази більше, ніж минулого року
"Мавка" принесла Держкіно 12,4 мільйона гривень
© Mavka/Facebook

За словами продюсера та співзасновниці Української кіноакадемії Юлії Сінькевич, таке зростання пов'язане з виходом у прокат фільмів, на які були великі надії. Серед них, зокрема, «Мавка. Лісова пісня» та «Довбуш», обидва отримали «солідне фінансування», інформує ZN.ua.

На виробництво «Мавки» Держкіно витратило 49,5 мільйонів гривень, а «Довбуша» – 65 мільйонів. Мультик повернув державі 12,4 мільйона гривень, а фільм – 1,9 мільйона.

При цьому «Мавка» принесла 40% від усіх виплат, які «повернули» фільми, що фінансуються Держкіно. За вісім місяців у прокаті мультик зібрав 20 мільйонів доларів. «Мавку» продали більш ніж на 20 територій, а 1 грудня вона вийде на Netflix.

Мультик також випередив фільм «Я, ти, він, вона», який довгий час був найкасовішою українською стрічкою.

Фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» зібрав у прокаті 34,3 мільйона гривень, а також вийшов на Netflix, Megogo та Sweet.tv. За залучених близько 20 мільйонів гривень від Держкіно повернути вдалося 6,3 млн. грн.

У цьому році військова драма «Снайпер. Білий ворон» (2022) приніс спецфонду 2,2 мільйона гривень, минулого року – понад 940 000 грн. Держава інвестувала у фільм майже 24 мільйони – це 80% загальної вартості виробництва фільму. Загальні збори перевищили 5 мільйонів гривень.

Водночас Сінькевич вважає, що зростання надходжень до спецфонду Держкіно навряд чи стане тенденцією. За її словами, на обрії немає великих релізів. Їхній появі не сприяє відтік кадрів зі сфери через недостатнє фінансування.

«Щоб отримати міжнародні кошти, потрібно спершу залучити національні. Тому виробництва, як було до вторгнення, немає. І навіть якби [зараз] знімався, умовно, "Довбуш", зібрати команду на зйомки було б майже неможливо», - додала Сінькевич.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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