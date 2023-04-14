Японія надасть Україні $3,5 мільярда фіндопомоги протягом 2023 року

Протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму $3,5 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Японія надасть Україні $3,5 мільярда фіндопомоги протягом 2023 року

Судзукі підтвердив, що уряд Японії планує спрямувати в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Японія вже надала Україні $581 млн пільгового фінансування.

Крім того, сторони обговорили потреби українського бюджету на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

Марченко наголосив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору. Зовнішнє фінансування наразі є ключовим для збереження макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Натомість представники Міністерства фінансів Японії заявили про свою готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проєкти з Японським агентством міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA).

За спільною оцінкою уряду, Світового банку, Єврокомісії та ООН, у 2023 році Україна потребує $14,1 млрд на швидке відновлення.





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